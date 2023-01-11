Военный эксперт оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР. Он находится в пригороде Артемовска. О текущей ситуации сообщили власти региона. Также появилась информация, что город Марьинка перешел под контроль российских войск.

Ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Соледар – этот город имеет важное стратегическое значение. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО. По его словам, освобождение Марьинки позволит российским войскам выйти на южнодонецкое направление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.