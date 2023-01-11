Столичная прокуратура начала проверку после пожара в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Baza

Межрайонная природоохранная столичная прокуратура начала проверку по факту возгорания автомобилей на улице Бориса Пастернака во Внуковском в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание с разливом дизельного топлива спровоцировало проникновение горючего в почву и акваторию реки Алешинки.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе природоохранного и о пожарной безопасности, а также приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении ведомства.

Для забора проб воздуха, почвы и воды на место происшествия были отправлены специалисты. По предварительным данным, результаты исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

О произошедшем пожаре стало известно около 10:00 11 января. Пламенем были охвачены шесть машин. Позже возгорание удалось локализовать.



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