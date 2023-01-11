10:13Происшествия
Неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже – СМИ
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Злоумышленник ранил ножом несколько человек на Северном вокзале в Париже. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Отмечается, что подозреваемого задержали. Из-за происшествия движение некоторых поездов в столице Франции было нарушено.
В конце декабря в Париже в районе площади Республики мужчина открыл стрельбу. Сообщалось, что погибли два человека, еще четверо получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел рядом с курдским культурным центром на улице Энгиен. Полицейским удалось задержать стрелка.
Позже стало известно, что число погибших увеличилось до трех.
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