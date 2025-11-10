Иностранец пытался провезти чемодан с хвостами куницы через аэропорт Домодедово

В аэропорту Домодедово иностранец пытался выехать в Израиль с чемоданом, набитым хвостами куницы. Их было порядка 7 тысяч. Как рассказали в таможенной службе, ценный груз обнаружили в багаже пассажира во время выборочного контроля в зеленом коридоре.

Мужчина заявил, что все это ему нужно для поделок в детском лагере. Экспертиза оценила изъятое в 183 тысячи рублей. Против иностранца возбуждено дело за недекларирование товаров.

