Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 664-м километре трассы М-10 водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в столб. Мужчина скончался на месте. Автомобиль обнаружили сотрудники дорожной службы.

В Свердловской области пожарные потушили крупный пожар в поселке Медный. Двухэтажное здание со стройматериалами горело на площади 800 квадратных метров. В тушении участвовали 15 единиц техники и 40 спасателей. Пострадавших нет.

