Новости регионов: автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге

Автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге. Авария случилась на Политехнической улице возле станции метро "Площадь Мужества". По словам очевидцев, иномарка на высокой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в патрульный автомобиль, после чего отлетела под движущийся трамвай. Пострадали трое человека.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного пожара в дачном доме в Сургуте. Ночью в огне там погибли семь человек. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

