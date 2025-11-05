Форма поиска по сайту

05 ноября, 08:00

Происшествия

Новости регионов: автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Серьезное ДТП произошло на юге Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы во время конфликта в Подмосковье

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

Сотрудники полиции нашли водителя, который устроил стрельбу в Подмосковье

Грузовик перевернулся и повис на отбойнике на юго-востоке Москвы

Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек

Большегруз и легковушка столкнулись на севере Москве

Автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге. Авария случилась на Политехнической улице возле станции метро "Площадь Мужества". По словам очевидцев, иномарка на высокой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в патрульный автомобиль, после чего отлетела под движущийся трамвай. Пострадали трое человека.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного пожара в дачном доме в Сургуте. Ночью в огне там погибли семь человек. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

