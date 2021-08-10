Пассажиры авиакомпании "Якутия" взбунтовались из-за повторной задержки рейса

Пассажиры рейса Якутск – Москва авиакомпании "Якутия" взбунтовались. Причиной стала повторная задержка вылета. Борт должен был вылететь из Москвы 9 августа в 5 утра, но в итоге вылетел только в половине третьего ночи.

После он направился не в Якутск, как должен был, а приземлился в Новосибирске. Там пассажирам вновь объявили о задержке рейса до девяти вечера по новосибирскому времени. Измотанные люди отказались выходить из самолета.

По словам пассажиров, рейс был задержан из-за ограничения полетного времени экипажа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.