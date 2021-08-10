Директор вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер и ее работники задержаны

09:11
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер в рамках уголовного дела о пищевом отравлении детей, сообщает ТАСС.
Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление людей.
Ранее сотрудники Следственного комитета провели обыски в компаниях, поставлявших продукты питания поезду Мурманск – Адлер. Следователи осмотрели вагон-ресторан, взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, а также изъяли товарные накладные и журналы контроля качества продукции.
Кроме того, были допрошены начальник и обслуживающий персонал поезда, сотрудники организаций-поставщиков.
Инцидент произошел 7 августа. С поезда Мурманск – Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, следовавших из Карелии, с признаками кишечной инфекции. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Спустя сутки число госпитализаций увеличилось до 91.
По данному факту СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане поезда были обнаружены продукты с истекшим сроком годности.
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