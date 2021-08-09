СК провел обыски у компаний, поставлявших продукты поезду Мурманск – Адлер

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Сотрудники следственного комитета провели обыски в компаниях, поставлявших продукты питания поезду Мурманск – Адлер, с которого ранее сняли детей с признаками отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"Произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд, признаны потерпевшими несовершеннолетние, установлены и допрошены их законные представители", – сказала представитель ведомства.

Уточняется, что следователи осмотрели вагон-ресторан, взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, а также изъяли товарные накладные и журналы контроля качества продукции. Кроме того, были допрошены начальник и обслуживающий персонал поезда, сотрудники организаций-поставщиков.

По последним данным, количество детей, госпитализированных с поезда достигло 91.

Инцидент произошел 7 августа. С поезда Мурманск – Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, следовавших из Карелии, с признаками кишечной инфекции. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Спустя сутки число госпитализаций увеличилось до 87.

По данному факту СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане поезда были обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

