Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Ленинградской области

15:30
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал "Жизнь в Кудрово".
Речь идет о частном детском саде "Маленькая страна", расположенном на Европейском проспекте в Кудрове. Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали "тревожную кнопку". На место оперативно прибыла частная охранная кампания, однако злоумышленнику удалось скрыться до ее приезда.
Отмечается, что перед этим мужчина вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам. По данным администрации района, злоумышленник уже покинул территорию садика. Сейчас его разыскивает полиция. Личность мужчины устанавливается. Пострадавших нет.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Нападавшим оказался 28-летний житель Грозного.
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