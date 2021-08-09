СК организовал доследственную проверку после проникновения в детсад в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту проникновения неизвестного мужчины в частный детский сад во Всеволожском районе Ленинградской области . Об этом рассказали в пресс-службе областного управления СК РФ.

Об инциденте сообщили СМИ. Отмечалось, что мужчина с ножом проник на территорию детского сада, однако заведующая сообщила, что оружия у него не видела, его заметили дети.

"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории, на которой находился мужчина, детей не было. Сотрудников полиции вызвали воспитатели, но злоумышленник успел скрыться.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, мужчина задержан.

О случившемся стало известно 9 августа. Речь идет о частном детском саде "Маленькая страна", расположенном на Европейском проспекте в Кудрове. Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали "тревожную кнопку". На место оперативно прибыла частная охранная кампания. Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам.