Новости регионов: крыша районного суда загорелось на площади 500 "квадратов" в Сочи

Крыша здания Лазаревского районного суда загорелась в Сочи. Как сообщают в МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают спасатели. Что стало причиной пожара, только предстоит выяснить. Информации о пострадавших нет.

Тем временем в России вводится туристический налог. Он будет местным, поэтому муниципалитеты смогут сами определять его размер. Уплачиваться налог будет в бюджет по месту нахождения гостиниц. При этом некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники СВО, будут от него освобождены. В 2025 году ставка налога составит 1% от стоимости проживания. Постепенно она будет увеличиваться по одному процентному пункту в год до 2029 года.

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