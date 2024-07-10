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10 июля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: крыша районного суда загорелось на площади 500 "квадратов" в Сочи

Новости регионов: крыша районного суда загорелось на площади 500 "квадратов" в Сочи

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Крыша здания Лазаревского районного суда загорелась в Сочи. Как сообщают в МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают спасатели. Что стало причиной пожара, только предстоит выяснить. Информации о пострадавших нет.

Тем временем в России вводится туристический налог. Он будет местным, поэтому муниципалитеты смогут сами определять его размер. Уплачиваться налог будет в бюджет по месту нахождения гостиниц. При этом некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники СВО, будут от него освобождены. В 2025 году ставка налога составит 1% от стоимости проживания. Постепенно она будет увеличиваться по одному процентному пункту в год до 2029 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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