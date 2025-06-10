Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

В столичном районе Бирюлево курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, ему вызвали скорую. По словам очевидцев, мальчик получил сильную травму головы.

Полиция в Москве нашла машину и всех участников похищения, которое те якобы устроили в районе станции метро "Автозаводская". В соцсетях разошлись кадры, как на улице молодую девушку заталкивают в автомобиль и увозят. Позже выяснилось, что "похищенная" проходила лечение в реабилитационном центре, но сбежала оттуда, а родственники и сотрудники клиники нашли пациентку и пытались увезти ее обратно.

Температура воздуха в столице начала снижаться, и в ближайшее время эта тенденция продолжится. Кроме того, начнутся дожди, которые прогнозируются в предстоящие длинные выходные с 12 по 15 июня.

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