Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 08:15

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Новости мира: полиция применила резиновые пули против протестующих в Калифорнии

Новости мира: полиция применила резиновые пули против протестующих в Калифорнии

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Ситуация в Калифорнии продолжает обостряться. Как сообщают корреспонденты из Лос-Анджелеса, полиция применяет против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые и пластиковые пули. В Пентагоне подтвердили, что отправят еще 700 морских пехотинцев в город для защиты федеральных ресурсов и восстановления порядка. Протесты на фоне рейдов против нелегальных мигрантов продолжаются уже четвертый день. Второй по численности мегаполис США считается одним из городов-убежищ для нелегалов. Протестующие нападают на полицию, громят магазины и офисы и поджигают автомобили. В город направлена Национальная гвардия.

Тем временем в Венгрии полицейский остановил на перекрестке машину скорой помощи, которая ехала без включенных проблесковых маячков, чтобы пропустить кортеж из 9 автомобилей. Очевидцы предположили, что в одной из машин мог находиться премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направлялся на политический митинг, организованный в поддержку главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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