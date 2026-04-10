Реки Малая Кокшага и Рутка вышли из берегов в Марий Эл

В Республике Марий Эл из берегов вышли реки Малая Кокшага и Рутка. Это привело к подтоплениям в Йошкар-Оле и еще нескольких населенных пунктах. Пострадали более 250 жилых домов и 300 приусадебных участков.

Спасатели эвакуировали людей на лодках. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения либо у родственников. Погибших и пострадавших нет. В зоне подтопления продолжают дежурить сотрудники экстренных служб.

