Москвичи начали отменять турпоездки в Дагестан из-за наводнения

Москвичи отменяют турпоездки в Дагестан из-за наводнения. Уже аннулировано четверть купленных туров в республику. Продажи новых за последнюю неделю снизились на 40%, а на майские праздники упали примерно на 70%.

Отмены броней на майские праздники начались после второй волны наводнения в Дагестане. Причина отказов не только в разрушенной инфраструктуре, но и в вопросах безопасности. По оценкам экспертов, апрель и май в туристическом плане уже потеряны для Дагестана.

