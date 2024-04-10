10 апреля, 13:15Происшествия
Специалисты круглосуточно работают в пострадавшей от наводнения Оренбургской области
Минстрой РФ заявил, что в пострадавшей от паводков Оренбургской области работы ведутся в круглосуточном режиме. Это нужно для оперативного принятия решений по восстановлению инфраструктуры и жилья.
Тем временем в Кремле выразили надежду на то, что сложные моменты в отношениях между Россией и Арменией будут решены в диалоге на высшем уровне.
Кроме того, Центробанк выступил за повышения штрафов до 1% от капитала для банков, обманывающих потребителей.
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