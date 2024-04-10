СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран Запада

Следственный комитет возбудил дело о финансировании террористов должностными лицами США и стран НАТО. Такое решение приняли по итогам проверки после теракта в "Крокус Сити Холле".

По версии следствия, преступники получали средства через нефтегазовую компанию Burisma Holdings на Украине, в которой сын действующего президента США Хантер Байден несколько лет был членом совета директоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.