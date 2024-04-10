Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 07:15

Происшествия

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран Запада

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран Запада

Два грузовика столкнулись на Можайском шоссе

Новости мира: из-за шторма "Пьеррик" на северо-западе Франции началось наводнение

Новости регионов: в морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье"

"Безопасный город": Роскачество опубликовало результаты исследования шаурмы

"Безопасный город": столичная полиция провела успешные операции по борьбе с наркотиками

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 апреля

Новости регионов: около 7 тыс домов затоплены в Орске из-за паводка

СК возбудил дело о финансировании терроризма через связанную с Украиной Burisma Holdings

В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

Следственный комитет возбудил дело о финансировании террористов должностными лицами США и стран НАТО. Такое решение приняли по итогам проверки после теракта в "Крокус Сити Холле".

По версии следствия, преступники получали средства через нефтегазовую компанию Burisma Holdings на Украине, в которой сын действующего президента США Хантер Байден несколько лет был членом совета директоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика