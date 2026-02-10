Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло недалеко от Новороссийска

На Черноморском побережье зафиксировали сейсмическую активность. Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в 30 километрах от Новороссийска. Серьезных разрушений нет, но в Анапе в некоторых домах появились трещины.

На Камчатке стартовала одна из самых сложных гонок на собачьих упряжках "Берингия. Авача – 2026". Более 20 каюров соревнуются на трех дистанциях. Им предстоит пройти 288 километров по пересеченной местности в условиях сильного мороза и ветра.

