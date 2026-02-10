Новости мира: вулкан Майон начал извергаться на Филиппинах

Вулкан Майон начал извергаться на Филиппинах. Кадры публикуют в Сети местные жители. Власти опасаются повторения ситуации начала января. Тогда из-за повышенной активности Майона пришлось прервать авиасообщение и эвакуировать более 3 тысяч человек.

Наводнения продолжаются в Испании и Португалии. После продолжительного циклона "Леонардо" на страны обрушился новый шторм "Марта". На юге Испании реки выходят из берегов, а в горных районах и на севере продолжаются снегопады. На дорогах обеих стран произошло множество аварий. Десятки поселков остались без электроснабжения. Пока улучшения погоды не предвидится. Синоптики прогнозируют новые ливни, грозы и град.

