Новости регионов: в Ульяновске юноша попытался убить свою бывшую девушку

В Ульяновске арестован молодой человек, напавший из-за ревности на свою бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Он наехал на них, сидя за рулем автомобиля, когда пара стояла около подъезда жилого дома. Затем злоумышленник ударил соперника ножом.

Пострадавшие госпитализированы, а напавший стал фигурантом дела о покушении на убийство. По его словам, он хотел лишь напугать.

Россельхознадзор снова нашел поддельные и опасные продукты в сети "Светофор". Многочисленные нарушения обнаружены в магазинах Москвы, Подмосковья и еще десятка регионов. Например, в одном из супермаркетов Омской области нашли почти тонну мяса без маркировки производителя. Возбуждены административные дела, данные о нарушениях направлены в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Жители Приморья переживают очередную серию циклонов и антициклонов. Под влиянием атмосферного вихря, который движется со стороны Китая, в регионе пошел сильный снег. На дорогах почти нулевая видимость. Минимальные ночные температуры приближаются к отметке минус 30 градусов.

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