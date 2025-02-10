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Новости

10 февраля, 18:00

Происшествия

Новости мира: лесные пожары охватили юг Аргентины

Новости мира: лесные пожары охватили юг Аргентины

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Лесные пожары охватили юг Аргентины. Только в провинции Рио-Негро уничтожено более 3 тысяч гектаров леса. Предварительно, погиб один человек, эвакуировали уже 800.

Минимум четыре человека погибли в Японии из-за снегопадов за последние три дня. Целые населенные пункты отрезаны от мира после схода лавины. ЧП произошло в префектуре Фукусима. Спасатели поддерживают связь с местными жителями. Идут работы по уборке снега. С начала прошлой недели на несколько районов Японии обрушился циклон. Сейчас пик стихии уже миновал, но угроза сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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