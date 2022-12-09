Эксперт рассказал, почему увеличилось число пожаров в торгово-складских комплексах

Пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Огонь уничтожил гипермаркет и все товары, которые там хранились.

Председатель комитета по электротехнике Национального объединения производителей стройматериалов Дмитрий Зорин рассказал, почему увеличилось число пожаров на торгово-складских комплексах. Эксперт поделился, можно ли поднимать вопрос об износе оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.