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Происшествия

Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превысила норму после пожара в Химках

Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превысила норму после пожара в Химках

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Доля загрязняющих веществ в воздухе столицы не превысила норму после пожара в Химках. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. В связи с этим передвижная экологическая лаборатория Мосэкомониторинга проводит обследование территорий Москвы, прилегающих к зоне пожара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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