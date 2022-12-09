Доля загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превысила норму после пожара в Химках

Доля загрязняющих веществ в воздухе столицы не превысила норму после пожара в Химках. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. В связи с этим передвижная экологическая лаборатория Мосэкомониторинга проводит обследование территорий Москвы, прилегающих к зоне пожара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.