09 августа, 09:30

Новости регионов: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

В аэропорту Сочи задержаны рейсы из-за атаки БПЛА

Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

"Московский патруль": двое неизвестных в масках ограбили отделение почты в Москве

"Московский патруль": в Москве задержан курьер, который привез в больницу наркотики

"Московский патруль": задержаны мошенники, навязывавшие медуслуги по завышенным ценам

Новости регионов: прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Концерт американского рэпера Akon могут отменить в Москве

Полиция задержала в Москве группу мошенников за навязывание медуслуг

Новости регионов: людей эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. На канатной дороге в это время находились 23 человека. Из них шестеро упали на землю, а четверо в воду.

На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля. За последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает МЧС региона. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились более 60 человек.

Мощный ливень с градом обрушился на Санкт-Петербург. В некоторых районах выпали ледяные осадки размером с фасоль, а улицы оказались затоплены. Сильнее всего досталось привокзальной площади у станции Ораниенбаум. Утонули не только машины, но и автобусы. Синоптики предупреждают о новых волнах непогоды в ближайшее время.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

