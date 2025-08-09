Новости регионов: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. На канатной дороге в это время находились 23 человека. Из них шестеро упали на землю, а четверо в воду.

На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля. За последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка, сообщает МЧС региона. Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находились более 60 человек.

Мощный ливень с градом обрушился на Санкт-Петербург. В некоторых районах выпали ледяные осадки размером с фасоль, а улицы оказались затоплены. Сильнее всего досталось привокзальной площади у станции Ораниенбаум. Утонули не только машины, но и автобусы. Синоптики предупреждают о новых волнах непогоды в ближайшее время.

