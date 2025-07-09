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09 июля, 15:15

Происшествия

Конфликт между жильцами и УК произошел в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

Конфликт между жильцами и УК произошел в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

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В элитном жилом комплексе "Садовые кварталы" в Хамовниках конфликт между собственниками квартир и управляющей компанией вылился в прямое столкновение. На место пришлось вызвать полицию.

По словам жителей, неизвестные пытались захватить управление домом: взламывали замки, проникали в служебные помещения и угрожали жильцам. Собственники утверждают, что это уже третий день попыток рейдерского захвата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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