Конфликт между жильцами и УК произошел в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

В элитном жилом комплексе "Садовые кварталы" в Хамовниках конфликт между собственниками квартир и управляющей компанией вылился в прямое столкновение. На место пришлось вызвать полицию.

По словам жителей, неизвестные пытались захватить управление домом: взламывали замки, проникали в служебные помещения и угрожали жильцам. Собственники утверждают, что это уже третий день попыток рейдерского захвата.

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