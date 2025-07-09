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09 июля, 11:15

Происшествия

На севере и западе Подмосковья восстановили электроснабжение после шторма

На севере и западе Подмосковья восстановили электроснабжение после шторма

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На севере и западе Подмосковья восстановили подачу электричества, которая прекращалась из-за шторма. Об этом сообщает компания "Россети Московский регион". Аварийные работы проводили под Истрой.

Электричество вернули в округа Солнечногорск, Рузский, Дмитровский, Можайский, а также Сергиево-Посадский. Восстановление еще продолжается по заявкам от потребителей. На данный момент с проводов убрали почти 150 поваленных деревьев, восстановили линии электропередачи на протяжении 6 километров. Работы проводят 125 бригад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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