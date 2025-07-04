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04 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Забайкальском крае пожары уничтожили 2,8 миллиона гектаров леса

Новости регионов: в Забайкальском крае пожары уничтожили 2,8 миллиона гектаров леса

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В Забайкальском крае с начала года лесные пожары уничтожили почти 2,8 миллиона гектаров леса. Зафиксировано около 700 возгораний, при этом в 86% случаев причиной стал человеческий фактор. Чаще всего пожары начинались из-за сжигания сухой травы после зимы. Сейчас комиссии оценивают ущерб.

В Иркутской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам, которых вместе с собакой унесло на лодке на середину Байкала. Мотор вышел из строя, и судно осталось дрейфовать на волнах. Людей обнаружили в трех километрах от берега и благополучно доставили на сушу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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