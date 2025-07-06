Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: 10 человек пострадали из-за жесткой посадки самолета в Забайкалье

Новости регионов: 10 человек пострадали из-за жесткой посадки самолета в Забайкалье

Новости мира: оползень сошел в китайской провинции Сычуань

Супруга футболиста Федора Смолова прокомментировала инцидент мужа в кафе

Пять человек пострадали в массовой аварии на Каширском шоссе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

ДТП с участием автомобиля Porsche произошло в Казани

Пожар потушили в двухэтажном торговом центре в Строгине

МВД проведет проверку по факту конфликта с участием футболиста Федора Смолова

"Мостурфлот" отменил ближайший круиз на теплоходе "Николай Карамзин"

Пожар произошел в торговом центре в Строгине

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье. Пострадали 10 человек. Они получили различные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло через 16 минут после взлета. На борту в этот момент находились 10 парашютистов и пилот. В обстоятельствах разбирается транспортная прокуратура.

Тем временем легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу в Ленинградской области. ЧП произошло недалеко от деревни Таменгонт. По предварительным данным, у судна отказал один двигатель. На борту находились три человека, включая пилота. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортрегионывидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика