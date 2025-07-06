Новости регионов: 10 человек пострадали из-за жесткой посадки самолета в Забайкалье

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье. Пострадали 10 человек. Они получили различные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло через 16 минут после взлета. На борту в этот момент находились 10 парашютистов и пилот. В обстоятельствах разбирается транспортная прокуратура.

Тем временем легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу в Ленинградской области. ЧП произошло недалеко от деревни Таменгонт. По предварительным данным, у судна отказал один двигатель. На борту находились три человека, включая пилота. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.