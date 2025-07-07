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Новости

07 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: число погибших при наводнении в Техасе превысило 80 человек

Новости мира: число погибших при наводнении в Техасе превысило 80 человек

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Число погибших при наводнении в Техасе превысило 80 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. В их числе – девочки из летнего христианского лагеря. Спасти удалось по меньшей мере 850 человек, некоторые пережидали стихию на деревьях. Опасность наводнения сохраняется, под угрозой остаются более полумиллиона человек.

Мощный тайфун обрушился и на Тайвань. Он принес проливные дожди и сильный ветер, порывы которого достигли 55 метров в секунду. В результате 28 человек получили различные травмы. Тысячи жителей и туристов эвакуированы. Десятки районов затопило, власти сообщают о многочисленных оползнях.

Власти Таиланда сообщили о росте заболеваемости розовым лишаем. Вирус в основном атакует подростков и молодежь – от 10 до 35 лет. Он часто встречается в сезон дождей и развивается на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Отмечается, что больной покрывается красновато-розовыми пятнами, испытывает зуд, боль в голове, суставах и мышцах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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