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Новости

Новости

08 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: четыре человека пострадали из-за шторма в Польше

Новости мира: четыре человека пострадали из-за шторма в Польше

СМИ узнали, что бывшему министру транспорта Старовойту грозило до 20 лет лишения свободы

Новости регионов: площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 3,5 тыс "квадратов"

"Московский патруль": житель Подмосковья задержан за выращивание конопли

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"Московский патруль": водитель внедорожника сбил охранника на Волгоградском проспекте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

Следственные действия завершены на месте обнаружения тела Романа Старовойта

Новости мира: два спорткара столкнулись и загорелись на трассе "Нюрбургринг" в Германии

Экс-министр транспорта Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье

На Польшу обрушился мощный шторм. Четыре человека пострадали и были доставлены в больницы, тысячи жителей остались без электричества. Стихия привела к сломанным деревьям, поврежденным крышам домов и обрывам линий электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.

В США продолжается борьба с наводнениями в штате Техас. Свыше 100 человек стали жертвами стихии, десятки жителей числятся пропавшими без вести, поисковые операции продолжаются. Задействованы почти 2 тысячи человек и более 970 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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