Новости мира: четыре человека пострадали из-за шторма в Польше

На Польшу обрушился мощный шторм. Четыре человека пострадали и были доставлены в больницы, тысячи жителей остались без электричества. Стихия привела к сломанным деревьям, поврежденным крышам домов и обрывам линий электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.

В США продолжается борьба с наводнениями в штате Техас. Свыше 100 человек стали жертвами стихии, десятки жителей числятся пропавшими без вести, поисковые операции продолжаются. Задействованы почти 2 тысячи человек и более 970 единиц техники.

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