02 июля, 09:30Происшествия
В Крыму возбуждено дело за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента России
Фото: depositphotos/Grigorenko
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Керчи, который в интернете оправдал атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле. Об этом сообщает УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что россиянин 1975 года рождения, зарегистрированный в мессенджере Telegram под псевдонимом Ай Яй, со своего аккаунта опубликовал комментарий, в котором публично оправдал атаки БПЛА на резиденцию.
В результате сотрудники службы возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух крымчан за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) фотографий и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники, а также координат их расположения на территории региона и информации о категории сотрудников. По данным ведомства, россиян завербовали через Telegram. Материалы они отправляли через украинский чат-бот.
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