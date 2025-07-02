В Крыму возбуждено дело за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента России

Фото: depositphotos/Grigorenko

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Керчи, который в интернете оправдал атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле. Об этом сообщает УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что россиянин 1975 года рождения, зарегистрированный в мессенджере Telegram под псевдонимом Ай Яй, со своего аккаунта опубликовал комментарий, в котором публично оправдал атаки БПЛА на резиденцию.

В результате сотрудники службы возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух крымчан за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) фотографий и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники, а также координат их расположения на территории региона и информации о категории сотрудников. По данным ведомства, россиян завербовали через Telegram. Материалы они отправляли через украинский чат-бот.