Рейд по проверке водителей электросамокатов проходит в Москве

В Москве проходит рейд по проверке водителей электросамокатов. Пользователей мобильных средств останавливают, чтобы напомнить о правилах, провести профилактические беседы, а нарушителям выписать штраф.

Популярность электросамокатов растет, а вместе с ней становится и больше нарушителей, указали сотрудники Госавтоинспекции. Они регулярно выходят на профилактические рейды.

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