06 июля, 22:30Транспорт
Рейд по проверке водителей электросамокатов проходит в Москве
В Москве проходит рейд по проверке водителей электросамокатов. Пользователей мобильных средств останавливают, чтобы напомнить о правилах, провести профилактические беседы, а нарушителям выписать штраф.
Популярность электросамокатов растет, а вместе с ней становится и больше нарушителей, указали сотрудники Госавтоинспекции. Они регулярно выходят на профилактические рейды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.