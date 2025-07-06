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06 июля, 22:30

Транспорт

Рейд по проверке водителей электросамокатов проходит в Москве

Рейд по проверке водителей электросамокатов проходит в Москве

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В Москве проходит рейд по проверке водителей электросамокатов. Пользователей мобильных средств останавливают, чтобы напомнить о правилах, провести профилактические беседы, а нарушителям выписать штраф.

Популярность электросамокатов растет, а вместе с ней становится и больше нарушителей, указали сотрудники Госавтоинспекции. Они регулярно выходят на профилактические рейды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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