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09 июня, 14:30

Происшествия

Россиянин попытался провезти коммерческую партию игрушек Labubu из Китая

Россиянин попытался провезти коммерческую партию игрушек Labubu из Китая

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Коммерческую партию игрушек Labubu обнаружили таможенники в Иркутске. Россиянин привез из Пекина 282 упаковки с игрушками весом 46 килограммов.

Пассажира остановили для досмотра. Декларации у него не оказалось. Мужчина объяснил, что игрушки планировал перепродать в России. Его оштрафуют минимум на половину стоимости груза, которую на данный момент определяют эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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