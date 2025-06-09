Россиянин попытался провезти коммерческую партию игрушек Labubu из Китая

Коммерческую партию игрушек Labubu обнаружили таможенники в Иркутске. Россиянин привез из Пекина 282 упаковки с игрушками весом 46 килограммов.

Пассажира остановили для досмотра. Декларации у него не оказалось. Мужчина объяснил, что игрушки планировал перепродать в России. Его оштрафуют минимум на половину стоимости груза, которую на данный момент определяют эксперты.

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