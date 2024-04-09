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09 апреля, 12:15

Происшествия

Полиция установила имена дрифтеров в Крылатском

Полиция установила имена дрифтеров в Крылатском

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Жители Крылатского пожаловались на вновь появившихся ночных дрифтеров, которые вернулись на одну из парковок. По опубликованным в Сети видео полиции удалось установить имена нарушителей. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, уже стартовали мероприятия по привлечению их к административной ответственности.

Как отметил генеральный директор компании "Русская дрифт серия" Дмитрий Добровольский, такие водителей чаще всего руководствуются желанием показать своим подписчикам, что они крутые, и нежеланием арендовать специализированный трек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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