Полиция установила имена дрифтеров в Крылатском

Жители Крылатского пожаловались на вновь появившихся ночных дрифтеров, которые вернулись на одну из парковок. По опубликованным в Сети видео полиции удалось установить имена нарушителей. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, уже стартовали мероприятия по привлечению их к административной ответственности.

Как отметил генеральный директор компании "Русская дрифт серия" Дмитрий Добровольский, такие водителей чаще всего руководствуются желанием показать своим подписчикам, что они крутые, и нежеланием арендовать специализированный трек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.