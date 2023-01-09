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Шоу-бизнес

Лидера Little Big могут привлечь к ответственности за катание на скейтборде в виде креста

Лидера Little Big могут привлечь к ответственности за катание на скейтборде в виде креста

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Лидера группы Little Big Илью Прусикина хотят привлечь к ответственности за катание на скейтборде в виде креста. Документы в прокуратуру и Следственный комитет собираются подать активисты из "Союза православных женщин".

Они считают, что певца нужно привлечь за оскорбление чувств верующих, так как церковный крест является символом православия. Кроме того, активисты не исключают, что артист мог выполнять чей-то заказ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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