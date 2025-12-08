08 декабря, 07:15Происшествия
В Сети появилось видео, на котором раздетый ребенок на улице просит мать не наказывать его
В Сети появилось видео, которое, как утверждается, снято в Подмосковье. На нем раздетый маленький мальчик, почти голый, стоит на улице у подъезда и умоляет мать не наказывать его. В руках у женщины ремень, а сама она требует, чтобы ребенок немедленно шел домой.
В сопровождающем тексте к видео, указано, что запись этого инцидента уже передали в полицию. В комментариях к видео разразилась дискуссия о методах воспитания детей и их последствиях. Подавляющее большинство пользователей в шоке и требуют наказать мать ребенка.
