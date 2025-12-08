Форма поиска по сайту

08 декабря, 07:15

Происшествия

В Сети появилось видео, на котором раздетый ребенок на улице просит мать не наказывать его

Наводнения произошли в Саудовской Аравии

Сильные наводнения обрушились на турецкий курорт Аланья

Сотни туристов застряли на кемеровском курорте Шерегеш из-за сильного снегопада

Полиция ищет блогера из Саратова за шокирующее видео с ребенком

Более 1,5 тысячи домов остались без отопления в Ангарске

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 декабря

Предварительной причиной смерти женщины в клинике на Скатертном переулке стала аспирация

Массовая авария с участием грузовика и двух легковушек произошла в Мытищах

Пациентка скончалась на следующий день после операции в частной клинике в Москве

В Сети появилось видео, которое, как утверждается, снято в Подмосковье. На нем раздетый маленький мальчик, почти голый, стоит на улице у подъезда и умоляет мать не наказывать его. В руках у женщины ремень, а сама она требует, чтобы ребенок немедленно шел домой.

В сопровождающем тексте к видео, указано, что запись этого инцидента уже передали в полицию. В комментариях к видео разразилась дискуссия о методах воспитания детей и их последствиях. Подавляющее большинство пользователей в шоке и требуют наказать мать ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

