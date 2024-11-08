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08 ноября, 14:15

Происшествия

Пьяная женщина устроила скандал в самолете на рейсе Москва – Сургут

Пьяная женщина устроила скандал в самолете на рейсе Москва – Сургут

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Пьяная женщина устроила скандал на борту рейса Москва – Сургут. Сначала она начала придираться к соседу по креслу, а потом оскорбляла бортпроводника. По прибытии в Сургут ее ожидал наряд полиции, но она продолжала вести себя неадекватно, размахивая руками и крича.

Пассажирка летела с дочкой, но плач девочки ее не остановил. В результате нарушительницу доставили в изолятор, а ребенка забрал отец. Как сообщили в МВД, ранее женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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