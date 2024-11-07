NBC News: эвакуация объявлена в Калифорнии из-за разросшегося природного пожара

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В калифорнийском округе Вентура объявлена эвакуация в связи с разросшимся природным пожаром Mountain Fire. В данный момент его площадь превышает 5,6 тысячи гектаров, передает телеканал NBC News.

Росту охваченных огнем территорий способствует сильный ветер "Санта-Ана", уточнили на канале. По данным местных властей, пожар начался в 08:51 (16:51 по московскому времени. – Прим. ред.) в среду, 6 ноября. В этот же день стартовало расследование для выявления причин возникновения ЧП.

В настоящее время уже несколько человек были госпитализированы, добавили в пожарной службе.

Тем временем в Магадане из-за пожара в пятиэтажке погибли мать и трое детей. Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже дома. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.

До этого еще один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеже Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.