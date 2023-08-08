Новости мира: в Португалии эвакуировали почти 1,5 тыс человек из-за природного пожара

Сильные пожары охватили Португалию. Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали в районе муниципалитета Одемира. Как сообщают СМИ, лес начал полыхать еще в субботу, 5 августа. В разных частях страны с огнем борются более тысячи человек. Тушение осложняет сильная жара –температура в некоторых регионах Португалии превышает 46 градусов.

Акула напала на женщину на пляже в Куинсе – это второй по плотности населения район Нью-Йорка. Как сообщают СМИ, пострадавшую увезли в больницу в критическом состоянии. При этом в Департаменте парков и зон отдыха города заявили, что нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки. Его немедленно закрыли и подняли вертолет, чтобы обследовать побережье.

В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку. Эксперимент решили провести в Ташкенте и двух регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии. Такой новый метод оповещения предложили после большого числа жалоб от жителей на звуковые сигналы мусоровозов.

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