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Лесные пожары приближаются к деревням на юге Кипра

Лесные пожары приближаются к деревням на юге Кипра

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На Кипре лесные пожары приближаются к деревням, расположенным к северу от прибрежного города Лимассола. Возгорание началось 4 августа. Из-за сильного ветра площадь пожара быстро увеличилась.

5 августа местные пожарные сообщали, что смогли взять ситуацию под контроль и даже параллельно справиться с другими очагами. Однако пожар разгорелся с новой силой. Кипр попросил помощи у других стран. В тушении принимают участие больше полутора десятков самолетов и вертолетов, включая авиацию из Иордании и Греции, а также военные и волонтеры.

При этом тушение происходит далеко от побережья. Как заверили российские туроператоры, отдыхающим ничего не угрожает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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