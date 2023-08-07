В подмосковном отеле "Яхонты" пообещали компенсировать отдых отравившимся гостям

Фото: телеграм-канал "Яхонты"

Гендиректор сети отелей "Яхонты" Павел Соханев подтвердил, что двое постояльцев гостиницы в Истре госпитализировали с отравлением и гарантировал компенсацию испорченного отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам гендиректора, сейчас отель в Истре проверяет Роспотребнадзор. Комментировать обстоятельства произошедшего до результатов инспекции ведомства он отказался.

"Сейчас мы сами разбираемся, что произошло и как. По факту проведения проверки будет предписание, будет решение. Конечно, все доставленные неудобства естественно будут компенсированы", – сказал он, отметив важность выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, от отравления в ходе пребывания в загородном отеле пострадали шесть человек. Два человека, по информации подмосковной прокуратуры, были доставлены медучреждение в состоянии средней тяжести.

В связи с произошедшим Роспотребнадзор произвел на территории отеля забор проб. Контроль за установлением обстоятельств дела взяла на себя истринская городская прокуратура.



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