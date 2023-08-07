Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть из семи фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, из-за которого погибли 44 человека в 2021 году, к лишению свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Армену Аветисяну назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Адалату Гурбанову – 6 лет и 2 месяца колонии, Надиру Мамедову – 6 лет колонии, Микайылу Назарову – 6 лет и 3 месяца колонии, Зауру Джаббарову – 5,5 года колонии, Артему Чабану – 6,5 года.

Кроме того, фигуранту Татьяне Васильевой суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарствами и сужает круг потенциальных покупателей препарата.

Согласно данным МВД РФ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, значительное количество лекарственных средств с международным непатентованным названием "этанол" часто становятся объектами для нелегального оборота, их также используют для производства суррогатного алкоголя.

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