29 июня, 21:30Общество
"Московский патруль": инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине добраться до роддома
Инспекторы подмосковной Госавтоинспекции помогли супружеской паре добраться до перинатального центра, так как у женщины начались роды в такси.
Старший лейтенант полиции Александр Курецкевич и лейтенант Александр Митяев пересадили роженицу и ее мужа в служебный автомобиль. С включенными проблесковыми маячками быстро доставили семью в роддом. На следующий день молодые родители поблагодарили полицейских.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль