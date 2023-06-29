"Московский патруль": инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине добраться до роддома

Инспекторы подмосковной Госавтоинспекции помогли супружеской паре добраться до перинатального центра, так как у женщины начались роды в такси.

Старший лейтенант полиции Александр Курецкевич и лейтенант Александр Митяев пересадили роженицу и ее мужа в служебный автомобиль. С включенными проблесковыми маячками быстро доставили семью в роддом. На следующий день молодые родители поблагодарили полицейских.

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