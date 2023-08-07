В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова Аскольд из-за непогоды

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова. Возвращение на материк невозможно из-за погоды, сообщили в краевом министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Дети принимали участие в молодежном слете на острове Аскольд, с ними там находятся взрослые. Само мероприятие уже закончилось, однако вернуть участников домой не получается.

Как сообщается, на острове есть спецоборудование, а также устойчивые к шторму дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.