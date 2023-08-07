Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 19:45

Происшествия

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова Аскольд из-за непогоды

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова Аскольд из-за непогоды

Специалист прокомментировал ситуацию с взрывом в порту на западе Турции

В Турции в элеваторах произошла детонация зерновой пыли

Следственный комитет начал проверку после отравления людей в отеле "Яхонты Истра"

Новости часа: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Эксперт оценил ситуацию с взрывом в турецком порту

СК РФ начал проверку после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра"

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Зерновая пыль взорвалась в порту на западе Турции

Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле у метро "Сокол"

В Приморье 17 детей не могут выбраться с острова. Возвращение на материк невозможно из-за погоды, сообщили в краевом министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Дети принимали участие в молодежном слете на острове Аскольд, с ними там находятся взрослые. Само мероприятие уже закончилось, однако вернуть участников домой не получается.

Как сообщается, на острове есть спецоборудование, а также устойчивые к шторму дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика