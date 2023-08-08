Власти Турции рассматривают диверсию в качестве одной из версий взрыва в порту Дериндже

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Турецкие власти рассматривают диверсию в качестве одной из версий причины взрыва в порту Дериндже, однако она выглядит наименее вероятной, сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, которого цитирует телеканал CNN Türk.

По его словам, ЧП произошло в портовой зоне, но войти туда не может никто, не пройдя проверку.

"Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии) рассматривается как более слабая", – заявил он.

Накануне возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв. ЧП произошло около 14:40 в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.

На место происшествия прибыли службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды. Пострадали не менее 12 человек. Контейнерная часть порта взрывом не затронута. Губернатор провинции Коджаэли Седдар Яву сообщил, что причиной ЧП мог стать взрыв зерновой пыли.

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