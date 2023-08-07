Москвичи проголосуют за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды на МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы выберут лучшие проекты по созданию комфортной городской среды в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается в пресс-службе городского хозяйства столицы со ссылкой заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"С 2011 года преобразились 950 парков и скверов, более 500 улиц и общественных пространств, 40 набережных Москвы-реки. Особое внимание уделяется повышению надежности работы систем жизнеобеспечения, в городе реализуется программа реконструкции поликлиник и самая масштабная в стране программа капремонта жилого фонда", – заявил Бирюков.

На территории олимпийского комплекса "Лужники" установлена инсталляция с прозрачными колбами, каждая из которых символизирует один из аспектов жизни Москвы. Среди них – благоустроенные общественные пространства, парки и улицы, бесперебойное ресурсоснабжение, благоприятная экологическая обстановка, удобная и понятная городская навигация, а также капитальный ремонт домов и раздельный сбор и утилизация отходов.

Проголосовать за лучший проект можно, опустив шарик в соответствующую колбу.

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" в рамках МУФ с 7 августа по 10 сентября пройдет фестиваль креативных индустрий "Город твоих идей". В рамках события запланированы около 200 мероприятий. При этом каждая неделя будет посвящена одной или нескольким креативным индустриям.

Московский урбанистический форум стартовал в Москве 2 августа. Первыми заработали площадки в "Лужниках" и Гостином Дворе. МУФ продлится до 10 сентября.

Спортивные выходные прошли в "Лужниках" в рамках МУФ-2023