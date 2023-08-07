Около 100 крупных пожаров тушат спасатели в Якутии

В Якутии в данный момент тушат почти сотню крупных пожаров, в огне находятся около 125 тысяч гектаров. За последние сутки удалось ликвидировать только семь возгораний. В некоторых районах ситуация очень сложная.

В Авиалесоохране заверили, что угрозы людям нет. В МЧС рассказали, что отправили на борьбу с огнем более 1 300 человек и порядка 80 спецмашин. А еще в ведомстве отметили, что непрерывно мониторят деревни на задымленность.

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