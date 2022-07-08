Пять человек оказались в больнице после забега быков в Испании

Как минимум шесть человек пострадали, пятерых из которых госпитализировали после традиционного забега быков в Испании.

Из-за пандемии фестиваль провели впервые за последние три года. Любителей острых ощущений оказалось очень много.

Боевые быки сбивали людей с ног.