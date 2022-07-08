Семь машин столкнулись на шоссе Энтузиастов. Водитель грузовика въехал в стоявшие на светофоре автомобили. Об этом сообщили в ГИБДД.

Есть ли пострадавшие, что происходит на месте аварии и где еще в городе не проехать – в эфире телеканала Москва 24.